Eberstadt: Grabschmuck gestohlen

Wie der Polizei jetzt bekannt wurde haben noch unbekannte Täter in der Zeit zwischen Sonntag (25.10.) und Mittwoch (28.10.20) den Grabschmuck einer Ruhestätte auf dem Friedhofsgelände in der Palisadenstraße in Eberstadt entwendet. Der Wert der Beute wird auf mindestens 250 Euro geschätzt. Möglicherweise konnten die Kriminellen von Zeugen beobachtet werden? Die Polizei in Eberstadt nimmt in diesem Zusammenhang alle sachdienlichen Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen