HEAG mobilo kooperiert für HeinerLiner mit CleverShuttle und ioki

Für den Betrieb des On-Demand-Shuttles HeinerLiner wird der Darmstädter Mobilitätsdienstleister HEAG mobilo mit dem Berliner Unternehmen CleverShuttle zusammenarbeiten. Das Unternehmen hatte sich gemeinsam mit ioki in einem europaweiten Ausschreibungsverfahren als bester Bieter durchgesetzt.

Im Frühjahr 2021 will die HEAG mobilo ihr Angebot zum HeinerLiner starten. Die elektrisch betriebenen Kleinbusse sollen in Darmstadt ein dichtes, virtuelles Haltestellennetz bedienen und so bisherige Angebotslücken im ÖPNV schließen. Gebucht werden die Fahrzeuge vorrangig über eine App.

Der HeinerLiner ist zunächst für vier Jahre projektiert und soll bei Erfolg dauerhaft etabliert werden. Das Angebot wird zunächst in der Darmstädter Innenstadt etabliert. Nach drei Monaten wird der Service dann auf das gesamte Stadtgebiet ausgeweitet.

HeinerLiner-Fahrzeuge kommen von Mercedes

Der Auftrag für die Beschaffung der elektrisch betriebenen Kleinbusse geht an den Hersteller Mercedes, der sich mit dem Fahrzeug-Typ eVito Tourer ebenfalls in einem europaweiten Ausschreibungsverfahren durchsetzen konnte. Die Lieferung der elektrisch betriebenen Kleinbusse ist in drei Schritten ab März 2021 vorgesehen, sodass die HeinerLiner-Flotte parallel zur Ausweitung auf das ganze Stadtgebiet wächst. Die komfortablen Kleinbusse bieten Platz für bis zu sieben Fahrgäste und fahren wie alle Bahnen und Elektrobusse der HEAG mobilo mit 100 % Ökostrom. Ein Teil der HeinerLiner-Fahrzeuge wird zudem für mobilitätseingeschränkte Menschen mit entsprechenden Rampen und Befestigungen ausgestattet.

Der HeinerLiner wird vom Land Hessen sowie aus Mitteln des „Sofortprogramms Saubere Luft 2017-2020“ des Bundes gefördert. Der Bund fördert das Projekt mit mindestens rund drei Millionen. Euro. Weitere Informationen zum Konzept eines On-Demand-Shuttles und zum Darmstädter HeinerLiner sind auf der Webseite der HEAG mobilo unter www.heagmobilo.de/der-darmstädter-heinerliner zu finden.

Quelle & Bild: HEAG mobilo GmbH