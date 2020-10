Fontänen in der Orangerie müssen wegen Wasserrohrbruch zwei Wochen früher außer Betrieb gesetzt werden

Die drei großen Wasserfontänen im barocken Orangeriepark in Bessungen müssen in diesem Jahr zwei Wochen früher eingewintert werden. Grund hierfür ist ein Wasserrohrbruch in der Zuleitung. Diese ist sehr alt und mittlerweile marode. Die drei Becken sollen daher perspektivisch über eine neue Leitung angeschlossen werden. So wird die ohnehin geplante Sanierung der Fontänenbecken nun entsprechend früher starten.