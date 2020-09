Eingeschlossene Person in Warenhaus festgenommen

In einem Elektronikmarkt in der Darmstädter Innenstadt löste in der Nacht zum Donnerstag (23. – 24.09.20) gegen 2 Uhr die Alarmanlage aus. Offenbar hielten sich zwei Personen im Innenraum des Marktes auf, die bei Eintreffen der Polizeibeamte sofort die Flucht ergriffen.

Nach ersten Erkenntnissen ließen sie sich zu Ladenschluss im Markt einschließen. Ein 41-jähriger Mann wurde festgenommen, von seinem Begleiter fehlt noch jede Spur. Zu welchem Zweck sich das Duo noch im Geschäft aufhielt ist Gegenstand der Ermittlungen, die die Polizei wegen versuchten Diebstahls eingeleitet hat.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen