Baustelle Grafenstraße: E-Netz verlegt Gasleitung – Baustelle wandert zur Elisabethenstraße weiter

Seit nunmehr einem Monat sind die Arbeiten zur Umgestaltung der Grafenstraße im Gange. Das Baufeld erstreckt sich mittlerweile über die westliche Seite von der Rheinstraße bis zur Adelungstraße. Die derzeitigen Arbeiten dort sollen bis zum 9. Oktober 2020 beendet sein. Danach wandert die Baustelle in Richtung Elisabethenstraße weiter.

Voraussichtlich ab Montag, 14. September 2020, beginnt die Entega-Tochterfirma e-netz gleichzeitig mit den Arbeiten in der Grafenstraße, im Bereich Elisabethenstraße und Zimmerstraße eine Gasleitung zu verlegen und dort die neue Straßenbeleuchtung vorzubereiten. Diese Arbeiten erfolgen unter halbseitiger Sperrung der Fahrbahn an der Ecke Elisabethenstraße und Zimmerstraße und dauern rund acht Wochen. Autofahrer können in dieser Zeit nicht von der Elisabethenstraße in die Zimmerstraße einbiegen; dafür wird die Einbahnregelung aufgehoben, so dass Anliegern die Zufahrt zur Zimmerstraße von Süden her möglich ist.

Die Grafenstraße bleibt während der gesamten Bauzeit durchgängig von der Elisabethenstraße her befahrbar – auch während der Arbeiten an der Gasleitung.

Ein wesentlicher Grund für diese Verkehrsführung liegt in der Aufrechterhaltung der Andienung der Fußgängerzone über die Elisabethenstraße. Wie erwähnt, kann während der Baumaßnahme nur ein Fahrstreifen zur Verfügung gestellt werden. Daraus ergab sich, dass der von Westen kommende Lieferverkehr geradeaus über die Elisabethenstraße in die Fußgängerzone einfahren können muss. Hätte man den Lieferverkehr dagegen (wie vor der Baustelle und danach wieder) durch die Grafenstraße fahren lassen, wären die Fahrzeuge beim Linksabbiegen in die Elisabethenstraße nicht um die Kurve gekommen – die Baustellenfahrbahn am Stadthaus ist zu eng. Dieselbe Problematik ergab sich für den Lieferverkehr an der Kreuzung von Rhein- und Grafenstraße, wo ebenfalls der Platz zum Einbiegen vorübergehend zu schmal ist.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt