Linien K, KU: Haltestellen im Woogsviertel verlegt

Wegen Bauarbeiten in der Roßdörfer Straße fahren die Buslinien K und KU von Montag (31.08.) an bis einschließlich 2. Oktober 2020 eine Umleitung. Die Haltestelle „Roßdörfer Platz“ Richtung TU-Lichtwiese wird an die gleichnamige Straßenbahnhaltestelle verlegt, die Haltestelle „Beckstraße“ in beide Richtungen in die Heinrichstraße auf Höhe der Hausnummer 171. Die Haltestelle „Heidenreichstraße“ Richtung TU-Lichtwiese befindet sich ersatzweise in der Roßdörfer Straße auf Höhe der Hausnummer 93.

Die geänderten Fahrpläne der Linien K und KU stehen auf www.heagmobilo.de/fahrplaene zum Herunterladen bereit.