Bücherbus der Stadtbibliothek Darmstadt erweitert Standzeiten an Haltepunkten

Der Bücherbus fährt ab dem 1. September 2020 seine Nachmittagshaltepunkte wieder zu den gewohnten Zeiten an. In Wixhausen steht der Bus dann wieder freitags in der Verdistraße und am Bahnhof. Nicht angefahren werden bis auf Weiteres die Vormittagshaltepunkte in Bessungen und Arheilgen.

Der Bücherbus der Stadtbibliothek Darmstadt legt zum Schutz aller großen Wert darauf, dass die bestehenden Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden. Die Rückgabe der Medien erfolgt kontaktlos außerhalb des Bücherbusses, hierfür werden Kisten bereitgestellt. Verfügbare Medien aus dem Bücherbus oder dem Magazin können im Vorfeld bestellt werden. Die Medien werden dann zum gewünschten Haltepunkt mitgebracht und vor dem Bücherbus ausgehändigt. Bestellungen können per Mail an buecherbus@darmstadt.de oder telefonisch unter 06151 13-2756 aufgegeben werden. Online-Recherchen zum Bestand des Bücherbusses sind im Online-Katalog der Stadtbibliothek Darmstadt möglich. Selbstverständlich können auch vor Ort am Haltepunkt spontane Medienwünsche geäußert werden.

Dienstag

15.15 – 16.30 Uhr Komponistenviertel, Mozartweg

17 – 18.45 Uhr Europaviertel, Europaplatz

Mittwoch

14.30 – 17.30 Uhr Arheilgen, Untere Mühlstraße

Donnerstag

14.45 – 16.15 Uhr Bessungen, Leuchtturm

16.30 – 16.45 Uhr Heimstättensiedlung, Heimstättenweg

Freitag

14 – 15 Uhr Wixhausen, Verdistraße

15.15 – 16.45 Uhr Wixhausen, Bahnhof

