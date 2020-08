Wissenschaftsstadt Darmstadt führt Baumarbeiten in der Wilhelminenstraße durch

Die Wissenschaftsstadt Darmstadt wird ab Dienstag, 1. September 2020, in der Wilhelminenstraße in einem ersten Abschnitt von der Goethestraße bis Annastraße Baumarbeiten durchführen. Hierzu erfolgt eine Vollsperrung, um zeitgleich beidseitig der Fahrbahn Baumarbeiten durchführen zu können. Der Fahrrad- und Gehwegverkehr bleibt dabei erhalten. Zur Absicherung der Arbeiten wird ein Sicherungsposten eingesetzt. In einem zweiten Abschnitt von der Annastraße bis zur Heinrichstraße sowie in einem dritten Abschnitt von der Heinrichstraße bis zum Wilhelminenplatz werden ab Freitag, 4. September, die Baumarbeiten fortgeführt. Hierfür ist keine Vollsperrung der Fahrbahn erforderlich und die Baustelle ist für den Verkehr passierbar. Voraussichtliches Ende der Baumarbeiten ist Dienstag, der 8. September. Mit Verkehrsbehinderungen ist zu rechnen.