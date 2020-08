Geschichte suchen und finden: Darmstädter Archive bieten gemeinsam einen digitalen Leitfaden an

Archive erfüllen zwar als Gedächtnis unserer Gesellschaft eine wichtige Funktion für unser soziales Miteinander, im Stadtbild sind sie aber häufig unsichtbar. Für die Wissenschaftsstadt Darmstadt und ihre Umgebung schafft ein Zusammenschluss Darmstädter Archive nun Abhilfe. Diese haben gemeinsam einen Leitfaden erstellt, um die Bedeutung ihrer Arbeit sichtbarer und bekannter zu machen.

Neben generellen Informationen zu den einzelnen Aufgaben der Archive bietet die Handreichung auch ganz praktische Hinweise. Sie ermöglicht es, aus der großen Fülle an Institutionen in und um Darmstadt für nahezu alle Fragestellungen das passende Archiv zu finden.

Archive sind offene Orte der Überlieferung, Erinnerung und Forschung. Sie sind systemrelevant, denn sie spiegeln den Weg unserer Gesellschaft und zeigen, was Menschen in der Vergangenheit bewegt hat. Um möglichst vielen Menschen die Möglichkeiten einer Recherche in Archiven näher zu bringen, sind viele der an dieser Publikation beteiligten Institutionen auch in den Sozialen Medien aktiv und beteiligen sich an Digitalisierungs- und Präsentationsprojekten. Auch dazu finden sich in der neuen Veröffentlichung Hinweise und auch weiterführende Links.

Zunächst erscheint die Publikation nur online und kann auf der Seite www.stadtarchiv.darmstadt.de und im Blog des Stadtarchivs Darmstadt (dablog.hypotheses.org) heruntergeladen werden. Die beteiligten Archive haben daneben auch die Möglichkeit, selbst analoge Exemplare anfertigen zu lassen und an ihre Besucher zu verteilen.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt