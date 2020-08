Pfungstadt: Auffahrunfall am Stauende – Beifahrer verstirbt im Krankenhaus

Am Samstagmittag (15.08.20), gegen 12.10 Uhr, mussten zwei Autofahrer auf der A 67 an einem Stauende in Fahrtrichtung Gernsheim ihre Fahrzeuge bis zum Stillstand abbremsen. Eine 30 Jahre alte Autofahrerin aus Frankfurt erkannte dies offenbar nicht rechtzeitig und fuhr auf die beiden Autos auf.

Der Beifahrer des mittleren Fahrzeugs, ein 77 Jahre alter Mann aus dem Märkischen Kreis wurde hierbei verletzt. Er wurde anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert. Dort verschlechterte sich sein Zustand derart, dass der 77-Jährige am nächsten Tag seinen Verletzungen erlag.

Der bei dem Unfall entstandene Schaden beträgt nach ersten Schätzungen über 20.000 Euro. Der Stau war nach einem Fahrzeugbrand in der Gegenrichtung, zwischen den Anschlussstellen Gernsheim und Pfungstadt, entstanden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen