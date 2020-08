Klinikum Darmstadt lädt zum Speeddating in die Straßenbahn an der Gleisschleife am Darmstadtium ein

Bewerbungsschreiben brauchen Zeit und Muße. Daher sind sie oft die erste große Hürde zum neuen Job. Das Klinikum Darmstadt macht es zum zweiten Mal ganz einfach: (Abschluss-) Zeugnisse und Lebenslauf mitbringen. Das reicht völlig aus für eine persönliche Bewerbung beim nächsten Speeddating in der Straßenbahn.

Die Klinikum-Straßenbahn, die mit dem Slogan „Komm ins Team!“ im Straßenbahnnetz der HEAGmobilo fährt, wird am Samstag, den 29. August 2020 zwischen 11 und 14 Uhr an der Gleisschleife am Darmstadtium stehen. Das Team freut sich auf direkte Bewerbungen, persönliches Kennenlernen in ungezwungener Atmosphäre und unverbindliche Gespräche mit allen Interessierten auch ohne Bewerbungsgedanken. Für konkrete Gesprächstermine – Dauer: 15 Minuten – ist eine Terminvereinbarung notwendig, damit die Corona-Hygiene- und Abstandsbestimmungen eingehalten werden können. Anmeldungen nimmt das Sekretariat der Pflegedirektion per Mail unter pflegedirektion [at] mail.klinikum-darmstadt [dot] de oder telefonisch montags bis freitags zwischen 9 und 16 Uhr unter der Rufnummer 06151 / 107 -5701 entgegen.

Termine sind bei folgenden Ansprechpartnerinnen buchbar:

Personalleiterin Grit Kraushaar für die Berufsgruppen: Hebamme, MFA, MTRA, im Labor oder ähnliche Stellen im medizinischen Bereich; kaufmännischen Bereich / in der Verwaltung, im Bereich Küche / Logistik / Service / Reinigung.

Pflegedirektorin Sabine Brase und Pflegedienstleitung Christina Horst für die Berufsgruppen: Pflegefachperson, Stationsleitungen, Assistenz & Helfer*innen in der Pflege.

Leiterin der Akademie für Aus-, Fort- und Weiterbildung Franziska Ziegelmann für die Ausbildungen OTA, ATA, MFA, Hebamme, Kaufmännische Berufe.

Ausbildungskoordinatorin Dr. Susanne Karner für die Ausbildung Pflegefachperson

Sie informieren über vielfältigste Karrierewege, die in der Klinikum Darmstadt GmbH Interessierten offen stehen. Die kommunale Arbeitgeberin und ihre Töchterunternehmen sind immer auf der Suche nach neuen Mitarbeitenden in der Pflege, in der Ärzteschaft, in der Verwaltung und in den Servicediensten. Offene Stellenangebote finden Interessierte unter https://karriere.klinikum-darmstadt.de.

Quelle & Bild: Klinikum Darmstadt GmbH