Vermisster Rentner wieder zurück

Der seit dem 21. Juli 2020 vermisste 73 Jahre alte Rentner aus Darmstadt ist wieder zurück. Der Mann war aus einem Darmstädter Krankenhaus verschwunden (wir hatten berichtet). Er wurde am Sonntag (26.07.20) in Pforzheim von einer Polizeistreife aufgegriffen und wieder zurück nach Darmstadt gebracht. Die Polizei bedankt sich bei allen, die sich an der Vermisstensuche beteiligt haben.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen