Die Bezirksverwaltung Eberstadt ist am 29. und 30. Juli 2020 wegen Renovierungsarbeiten geschlossen. An den restlichen Tagen dieser Woche ist vormittags von 8 bis 12 Uhr regulär geöffnet, in dieser Zeit können auch fertige Passdokumente abgeholt werden.

Das Ortsgericht Eberstadt ist am 29. Juli 2020 ebenfalls geschlossen.