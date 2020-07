Ferienspielwoche in Arheilgen – Abwechslungsreiches Programm für Kinder von 8 bis 14 Jahren

Die beiden kommunalen Jugendhäuser „HEAG-Häuschen“ und „Messeler Straße“ bieten in Kooperation mit dem Sozialkritischen Arbeitskreis (SKA) in der fünften Sommerferienwoche vom 3. bis zum 7. August 2020 eine abwechslungsreiche Ferienspielwoche in Darmstadt-Arheilgen an.

Die Arheilger Ferienspielwoche richtet sich an alle daheim gebliebenen Kinder im Alter von 8 bis 14 Jahren und wird täglich von 9 bis 15 Uhr auf dem Außengelände des Jugendhauses „Messeler Straße“ und des benachbarten Kinderhauses „Wirbelwind“ stattfinden.

Die Veranstalterinnen und Veranstalter haben eine vielseitige Ferienspielwoche vorbereitet: Geplant sind sportliche Aktivitäten, Kreativ- und Spielangebote, musische und künstlerische Workshops sowie eine spannende Rallye im Darmstädter Herrngarten und ein Ausflug zur Minigolf-Anlage der SG Arheilgen.

Die Teilnahme an der Ferienspielwoche ist kostenlos, allerdings nur mit vorheriger Anmeldung bis zum 24. Juli und Erfassung der Personendaten möglich. Die Teilnehmerzahl ist dabei auf 32 Kinder beschränkt.

Aufgrund der Hygienevorschriften ist die Verpflegung (Essen und Getränke) selbst mitzubringen.

Da das Hygienekonzept nur im Freien umgesetzt werden kann und es keine ausreichend großen Räumlichkeiten als Ausweichquartier gibt, ist es möglich, dass das Programm bei Regenwetter tageweise oder komplett abgesagt werden muss.

Für Fragen und die Anmeldung sind das Jugendhaus „Messeler Straße“ unter 06151-370312 und das Jugendhaus „HEAG-Häuschen“ unter 06151-376280 erreichbar.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt