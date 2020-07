Auseinandersetzung vor Imbiss löst Polizeieinsatz aus

Eine Auseinandersetzung zwischen zwei 23 und 39 Jahre alten Männern, vor einem Imbiss am Darmstädter Mathildenplatz, hat am Dienstagnachmittag (21.07.20) , den Einsatz der Polizei ausgelöst.

Ersten Erkenntnissen zufolge hatten Zeugen, kurz nach 13 Uhr wahrgenommen, wie der 39-jährige Mann aus Gräfenhausen seinem Gegenüber mit einem Messer drohte und verständigten umgehend die Beamten. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung nahmen die Ordnungshüter den beschriebenen Tatverdächtigen in nur wenigen Metern Entfernung fest. Bei einer anschließenden Durchsuchung stellten die Polizisten bei dem Beschuldigten ein Messer sicher. Ob es sich bei dem Messer um das handelt, was zuvor von den Zeugen wahrgenommen wurde, werden die Ermittlungen zeigen. Diese dauern, insbesondere auch was die Hintergründe der Tat angehen, derzeit an.

Die Polizei in Darmstadt bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, sich mit den Ermittlern, unter der Rufnummer 06151/969-0, in Verbindung zu setzen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen