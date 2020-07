Mann mit Schussverletzung im Krankenhaus – Bisherige Ermittlungen deuten auf mögliches Unfallgeschehen hin

Nachdem am Donnerstagnachmittag (16.07.2020) gegen 16 Uhr ein Mann mit einer Schussverletzung im Bein in einem Darmstädter Krankenhaus vorstellig wurde und die Hintergründe der Verletzungen bislang unklar waren, gibt es mittlerweile Hinweise, dass sich der 34-Jährige die Schussverletzung selbst beigefügt haben könnte. Die Ermittlungen zu einem möglichen Unfallgeschehen, dauern weiter an.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen