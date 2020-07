ENTEGA zweitgrößter Ökostromanbieter Deutschlands – Absatz um fast zwölf Prozent gesteigert

ENTEGA ist bezogen auf die Absatzmenge sowohl bei Privat- als auch bei Geschäftskunden der zweitgrößte Ökostromanbieter in Deutschland. Das hat die aktuelle Umfrage der Fachzeitschrift Energie & Management ergeben, an der sich 58 Energieunternehmen beteiligt haben. ENTEGA verkaufte im vergangenen Jahr an private Haushalte 1.089.000 MWh und an gewerbliche Kunden 224.370 MWh Ökostrom. Die Fachzeitschrift hat die jährliche Ökostromumfrage in diesem Jahr zum 15. mal durchgeführt.

„Das Ergebnis der Umfrage bestätigt unsere Nachhaltigkeitsstrategie „Einfach. Klimafreundlich. Für alle“, weil wir es immer mehr Kunden ermöglichen, klimafreundlichen, nachhaltigen Ökostrom zu günstigen Preisen zu beziehen“, sagt die Vorsitzende des Vorstandes von ENTEGA Dr. Marie-Luise Wolff.

ENTEGA hat den Ökostromabsatz an Privatkunden vom Jahr 2018 auf 2019 um 11,9 Prozent gesteigert. In der Rangliste der Top 5 Energieversorger bezogen auf die Absatzmenge ist das mit Abstand die größte Steigerung. Der zweithöchste Wert in den Top 5 beträgt lediglich 2,9 Prozent.

Quelle: ENTEGA AG