Covid-19: Mitarbeiterin in der Emilia-Seniorenresidenz positiv getestet

Eine Mitarbeiterin der Emilia-Seniorenresidenz in Darmstadt ist am Donnerstagabend (09.07.20) positiv auf Covid-19 getestet worden. Dies hat das Gesundheitsamt der Wissenschaftsstadt Darmstadt und des Kreises Darmstadt-Dieburg am Freitagmorgen bekannt gegeben. Für die identifizierten Kontaktpersonen wurde Quarantäne verfügt, darunter sind auch zwei Bewohnerinnen.

Nun wird eine zeitnahe Testung für die Kontaktpersonen aus der Einrichtung und das berufliche Umfeld durchgeführt, um ein Ausbruchsgeschehen auszuschließen.

In den vergangenen sieben Tagen war bereits eine Covid-19-Neuinfektion in Darmstadt registriert worden, so dass die Zahl aller bislang Erkrankten kumuliert auf 230 stieg. Mit dem Fall von Donnerstagabend sind es jetzt 231.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt