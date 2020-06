Stadtteilbibliothek Eberstadt erweitert Serviceangebot und öffnet mit Einschränkungen

Die Stadtteilbibliothek Eberstadt hat nach der pandemiebedingten Schließung ab dem 23. Juni bereits die Rücknahme entliehener Medien und einen telefonischen Bestellservice angeboten. Ab Dienstag, 30. Juni 2020, öffnet die Stadtteilbibliothek wieder mit eingeschränktem Service und es können zu den üblichen Öffnungszeiten (dienstags und donnerstags: 14 bis 18 Uhr, freitags 9 bis 13 Uhr) entliehene Medien zurückgegeben und neue Medien ausgeliehen werden.

Zum Schutz aller legt die Stadtteilbibliothek großen Wert darauf, dass die bestehenden Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden. Das Betreten der Bibliothek ist vorerst auf eine begrenzte Anzahl von Nutzern festgelegt und nur mit einer Mund-Nasen-Bedeckung erlaubt.

Besucherinnen und Besucher müssen ihren Aufenthalt so kurz wie möglich gestalten. Aufenthalts- und Arbeitsplätze stehen nicht zur Verfügung. Der Zutritt darf lediglich einzeln erfolgen (Ausnahme: Kinder in Begleitung eines Elternteils). Für Kinder unter 10 Jahren ist der Zutritt nur in Begleitung eines Erwachsenen gestattet.

Es wird empfohlen, vorab im Web-Katalog nach den gewünschten Medien samt Standort zu suchen, um den Besuch der Bibliothek kurz zu halten. Tageszeitung, Spiele und Tonies stehen vorläufig nicht zur Verfügung, aktuelle Zeitschriften sind jedoch sofort entleihbar. Zurzeit können keine Veranstaltungen in der Bibliothek angeboten werden.

Die Rückgabefristen der Medien aus den Stadtteilbibliotheken wurden pauschal auf den 14. Juli 2020 gesetzt.