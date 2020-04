Abfallentsorgung am Maifeiertag: Verschiebung der Abfuhrtermine

Wegen des Feiertags am 1. Mai 2020 verschieben sich die Termine für die Leerung der Restabfall-, Bioabfall- und Altpapierbehälter sowie für die Wertstofftonnen: Die Freitagstour vom 1. Mai wird am Samstag (2.) gefahren.

Der Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD) bittet darum, die Restabfall- und 1.100-Liter-Altpapierbehälter sowie die 1.100-Liter fassenden Wertstoffcontainer an den geänderten Entleerungstagen zugänglich zu machen und die Biotonnen, die privaten Altpapierbehälter und die Wertstofftonnen entsprechend der Terminverschiebung ab 6 Uhr am Straßenrand bereitzustellen.

Die feiertagsbedingten Verschiebungen der Abfuhrtermine sind in der Abfallkalender-App und auf den EAD-Internetseiten www.ead.darmstadt.de, Direktlink „Abfallkalender“ berücksichtigt. Auch die EAD-Infomail-Kunden werden automatisch pünktlich erinnert.

Die Darmstädter Kompostierungsanlage in Kranichstein in der Eckhardwiesenstraße 25 ist aufgrund der Corona-Pandemie bis auf Weiteres geschlossen. Die Sonderabfall-Sammelstelle und der Recyclinghof des EAD im Sensfelderweg 33 sind am 1. Mai 2020 feiertagsbedingt geschlossen.