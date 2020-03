Kreativ in der Krise – Erster Online-Elternabend zum Thema digitaler Alltag zu Hause

Die aktuelle Situation stellt vor allem Eltern und Familien vor große Herausforderungen – das Haus der digitalen Medienbildung Darmstadt lädt gemeinsam mit dem Jugendamt der Wissenschaftsstadt Darmstadt, der Digitalstadt und der Centralstation zu einem Online-Elternabend am Freitag, 27. März 2020 von 19.30 bis 20.30 Uhr ein, um gemeinsam das Thema Medien und Erziehung zu diskutieren.

„Wir dürfen Eltern in der aktuellen Situation nicht allein lassen und müssen jetzt neue Formen der Kommunikation wählen. Der Online-Elternabend bietet die Chance, gemeinsam ins Gespräch zu kommen“, erklärt Sozialdezernentin Barbara Akdeniz.

Mit dem Online-Elternabend sollen Darmstadts Eltern miteinander ins Gespräch kommen, zuhören und von den aktuellen Erfahrungen berichten. Dabei stehen die Fragen im Vordergrund: Was bewegt die Eltern gerade? Welche Informationen benötigen sie? Welche Erfahrungen machen die Familien in Hinblick auf Bildung und Lernen? Was lernen Eltern von ihren Kindern? Wie können sich Eltern besser vernetzen?

In lockerer Atmosphäre von zu Hause aus gibt es einen Austausch mit den Medienexpertinnen und Medienexperten des Teams vom Haus der digitalen Medienbildung. Dabei stehen sie nicht nur für Fragen zur Verfügung, sondern geben auch kreative Tipps für den digitalen Alltag zu Hause.

Die Teilnahme am Elternabend ist kostenlos.

Für die Teilnahme ist die kostenlose App „GoToMeeting“ notwendig. Nach dem Runterladen kann man per Computer, Tablet oder Smartphone am Elternabend teilnehmen.

Der Zugang ist über https://global.gotomeeting.com/join/846711621 oder die Eingabe des Zugangscodes 846-711-621 direkt in der App möglich.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt