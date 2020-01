Achtung: Funde von eventuellen Giftködern nun auch in anderen Bereichen

Nach der Veröffentlichung des Artikels „Giftköder in Groß-Bieberau“ am Freitag (10.01.20) im Darmstädter Echo und weiteren Pressemedien, gingen weitere Meldungen über Funde von möglichen Giftködern bei der Polizei Südhessen ein. Sie ähneln alle der veröffentlichten Abbildung. Es gab nun auch Funde im Bereich Roßdorf und Nieder-Beerbach, sowie einmal in Darmstadt, Nähe Hauptbahnhof, mehrfach in Messel und einmal in Gräfenhausen. Hundehalter sollten dort und, auf Grund der eventuellen weiteren Verteilung, auch im übrigen Kreisgebiet entsprechend vorsichtig sein. Die Fundorte waren überwiegend private Grundstücke. Die weitergehenden Ermittlungen erfolgen ab Montag (13.01.20).

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen