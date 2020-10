Sexuelle Belästigung in Darmstädter Straßenbahn – Polizei sucht Zeugen

Ein noch unbekannter Mann hat am Samstag (17.10.20), gegen 06:00 Uhr, in der Straßenbahnlinie 7 aus Richtung Luisenplatz in Richtung Arheiligen eine Frau unsittlich berührt.

Der circa 1,70 Meter große Täter folgte der 20-Jährigen, als sie „Am Fiedlersee“ ausstieg, auf ihrem Heimweg und nahm sexuelle Handlungen dabei an sich vor. Er soll einen osteuropäischen Akzent, eine Halbglatze und braune Haare gehabt haben. Bekleidet war er mit einer gelben Trainingsjacke und einer schwarzen Jogginghose.

Wer Hinweise geben kann, wendet sich bitte direkt an das Kommissariat 10 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen