Brandmeldealarm im Luisencenter – Feuer in der Kompostierungsanlage Kranichstein

Am Samstag (04.01.20), um 17:08 Uhr, wurde die Feuerwehr Darmstadt zu einem Einsatz in das Luisencenter alarmiert. Dort hatte die Brandmeldeanlage ausgelöst. Durch die Einsatzkräfte wurde der betroffene Bereich kontrolliert und Wasserdampf als Ursache der Auslösung festgestellt. Es bestand zu keiner Zeit eine Gefahr. Nach 25 Minuten war der Einsatz beendet. Die Auslösung der Brandmeldeanlage im Luisencenter ist immer mit einem akustischen Räumungsalarm verbunden. Diese Abläufe sind standardisiert und entsprechen den Abläufen, wie sie auch in anderen Gebäuden (zum Beispiel Hotels oder Versammlungsstätten) üblich sind.

Am Sonntagmorgen (05.01.20) wurde die Feuerwehr Darmstadt zu einer starken Rauchentwicklung in die Kompostierungsanlage nach Kranichstein alarmiert. Wie bereits Ende letzten Jahres hatten sich in einer Lagerhalle Kompostierungsabfälle entzündet. Zusammen mit Freiwilligen Feuerwehr Arheilgen konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden. Im weiteren Verlauf wurde durch einen Mitarbeiter der Anlage mit einem Radlader das Brandgut für Nachlöscharbeiten ins Freie verbracht. Während des vierstündigen Einsatzes waren 21 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Arheilgen und 14 der Berufsfeuerwehr eingesetzt. Die Freiwillige Feuerwehr Innenstadt mit 29 Einsatzkräften in Bereitschaft.

Quelle: Feuerwehr Darmstadt