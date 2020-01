Pfungstadt: Tanklaster kippt auf A 67 um

Am Freitagmorgen (03.01.20), gegen 6.30 Uhr, kippte in Höhe der Anschlussstelle Pfungstadt aus bislang unbekannter Ursache ein mit Harz beladener Lastwagen um. Der Brummifahrer, der auf der A 67 in Richtung Mannheim unterwegs war, wurde anschließend verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der Tanklaster lagt neben der Fahrbahn. Nach bisherigem Ermittlungsstand ist von der Ladung nichts ausgetreten.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen