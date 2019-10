Wissenschaftsstadt Darmstadt lädt zum großen Medienflohmarkt in die Stadtbibliothek

Die Stadtbibliothek im Justus-Liebig-Haus, Große Bachgasse 2, veranstaltet am Samstag, 2. November 2019, von 10 bis 16 Uhr im Haupteingangsbereich einen großen Medien-Flohmarkt.

Aufgrund der großen Spendenbereitschaft der Darmstädter Bürgerinnen und Bürger kann in einer großen Auswahl an Romanen, Kinderbüchern, Sachbüchern und mehr gestöbert werden. Die Stadtbibliothek bittet um freiwillige Spenden ab einem Euro. Vom Erlös kaufen Stadtbibliothek und Stadtteilbibliotheken neue Medien für ihre Bibliotheksgäste.