Märchenstunde im November 2019 in der Stadtbibliothek

Das Vorlesen in der Stadtbibliothek im Justus-Liebig-Haus, Große Bachgasse 2, steht im Monat November 2019 unter dem Motto ‚Wir entdecken Märchen‘. Immer samstags um 11 Uhr lesen die Vorlesepatinnen und Vorlesepaten für Kinder ab vier Jahren in der Kinder- und Jugendabteilung Geschichten vor. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Am 23. November 2019 gibt es wieder japanisches Erzähltheater mit ‚Rotkäppchen‘ und der Geschichte vom St. Martinsfest. Der IKEC – International Kids‘ English Club e.V. – präsentiert am 9. November, eine deutsch-englische Vorlesestunde. Und deutsch-polnisch geht es am 16. November zu, wenn der polnische Kulturverein ‚Die Brücke e.V.‘ die Geschichte von Paul Maar ‚Die Maus, die hat Geburtstag heut‘ vorträgt. Dabei werden immer kurze Abschnitte einer Geschichte abwechselnd in deutscher und englischer bzw. polnischer Sprache vorgelesen.