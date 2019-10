Hochzeitskonvoi auf der A 5, zwischen den Anschlussstellen Zeppelinheim und Weiterstadt (Fahrtrichtung Süd) – Zeugen gesucht

Am Samstag (26.10.19) wurde gegen 16:25 Uhr auf der Autobahn 5 zwischen den Anschlussstellen Zeppelinheim und Weiterstadt ein Hochzeitskonvoi auffällig. Dieser befuhr die Autobahn in südlicher Richtung mit sehr geringer Geschwindigkeit. Nach ersten Erkenntnissen hielten dabei auch einige Fahrzeuge auf den Fahrspuren an und behinderten den Verkehr.

Es soll sich um mehrere hochpreisige Fahrzeuge gehandelt haben, die zum Teil durch die alarmierten Streifen des Polizeipräsidiums Südhessen einer Kontrolle unterzogen werden konnten.

Hierzu bittet die zuständige Polizeiautobahnstation Südhessen um Zeugenaussagen. Wer hat den Konvoi beobachtet? Wer kann Aussagen zu der Fahrweise machen? Wurden andere Verkehrsteilnehmer oder die Zeugen selbst gefährdet bzw. genötigt? Wer Hinweise zu dem Sachverhalt geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06151/87560 bei der Polizeiautobahnstation Südhessen zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen