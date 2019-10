Nächster Erfolg: Nach dem Auswärtserfolg in Hamburg krallen sich die Lilien den nächsten Dreier. Mit 1:0 (0:0) schlug der SV Darmstadt 98 am Freitagabend (25.09.19) den FC Erzgebirge Aue – das 10. ungeschlagene Heimspiel in Serie. Dario Dumic (87.) bescherte gegen tiefstehende Gäste das Tor des Tages. Zum ausführlichen Spielbericht…