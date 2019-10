Neugestaltung Strahringerplatz mit Geh- und Radweg

Am 7. Oktober 2019 beginnen die Bauarbeiten für den Ausbau des Strahringerplatzes. Das Ende der Arbeiten ist für Anfang 2020 geplant.

„Nach dem Ausbau wird der Strahringerplatz einen ganz neuen Charakter haben, sodass sich Bürgerinnen und Bürger hier gerne aufhalten werden“, erklärte Oberbürgermeister Jochen Partsch. „Zusätzlich steigern wir mit dem Ausbau eines asphaltierten Geh- und Radwegs die Sicherheit für den nicht motorisierten Verkehr in diesem Bereich und erhöhen so insgesamt die Lebensqualität im Viertel“, so Partsch weiter.

In den Randbereichen erhält der Platz einen Belag aus Betonsteinpflaster mit Natursteinvorsatz. Die innere Fläche des südlichen Bereichs wird mit einem großformatigen Plattenbelag gestaltet. Außerdem werden neue Bäume gepflanzt und Leuchten aufgestellt.

Die Kosten für den Ausbau des Platzes liegen bei circa 370 000 Euro.

Weiterhin wird es einen asphaltierten Geh- und Radweg im Grünzug südlich der Straßenbahnlinie zwischen der Jägertorstraße und dem Elsa-Brändström-Weg geben. Die Kosten für diese Maßnahme betragen circa 85 000 Euro.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt