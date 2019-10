Linien H und R: Haltestellen wegen Bauarbeiten verlegt

Wegen Bauarbeiten im Kreuzungsbereich der Eschollbrücker Straße und des Groß-Gerauer Wegs fahren die Linie H in beide Richtungen und die Linie R in Richtung Böllenfalltor von Montag (14.10.) an eine Umleitung. Die Haltestelle „Fliederberg“ entfällt, die Haltestelle „Holzhofallee“ ist in die Holzhofallee auf Höhe der Hausnummer 38 verlegt. Die Umleitung der Linie H gilt bis Freitag (18.10.19), die Umleitung der Linie R nur bis Donnerstag (17.10.19).

Download: Fahrplan der Linie H von 14. bis 18. Oktober 2019 (PDF, 181 KB), Fahrplan der Linie R von 14. bis 17. Oktober 2019 (PDF, 70 KB)

Quelle: HEAG mobilo GmbH