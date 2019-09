Liberale Synagoge-Rundgang

Der Förderverein Liberale Synagoge lädt unter dem Motto „Zukunft braucht Erinnerung“ am Sonntag, 22. September 2019, um 14.30 Uhr ein zum letzten Rundgang „Jüdisches Darmstadt – Auf den Spuren der ehemaligen Liberalen Synagoge, eines NS-Verbrechens und vergessener Darmstädter Jüdinnen“ vor der Sommerpause.

Der Rundgang dauert zwei Stunden und ist kostenlos. Das 2. Halbjahr des Erinnerungsarbeitsjahrs 2019 steht im Zeichen des zehnjährigen Jubiläums der Gedenkstätte Erinnerungsort Liberale Synagoge auf dem Klinikumsgelände. Sie wurde am 9. November 2009 nach sechsjähriger Hängepartie eingeweiht.

Der damalige Oberbürgermeister Peter Benz setzte die Gedenkstätte 2003 gegen massive Widerstände durch. Er berief einen Runden Tisch aller wichtigen Akteure, der in ehrenamtlicher Arbeit von Oktober 2003 bis Mitte 2005 die komplette Konzeption der Gedenkstätte (sowohl Innen als auch, was das Außengelände anbelangt) entwarf.

Treffpunkt: Am Eingang Gedenkstätte, Zugang via Bleichstraße in Höhe Gagernstraße, oder via Julius-Landsberger-Platz. Eintritt frei.