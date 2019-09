100 Jahre Volkhochschule – 30 Jahre Kooperation der vhs mit dem BUND

Für Freitag, 20. September 2019, anlässlich der Langen Nacht der Volkshochschule, lädt der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) in Darmstadt zu einer Führung mit dem Schwerpunkt Biologische Vielfalt in der Stadt und Klimaschutz rund ums Justus-Liebig-Haus ein. Treffpunkt ist um 17:45 Uhr am Eingang zum Foyer der vhs im Justus-Liebig-Haus, Große Bachgasse 2, 64283 Darmstadt. Los geht die halbstündige Führung von Brigitte Martin um 18 Uhr.

Bereits um 18:45 Uhr startet der Kurzvortrag des BUND im Raum 22 der vhs im Justus-Liebig-Haus zum Thema Insektenfresser in der Stadt.

Mehr Informationen unter www.bund-darmstadt.de.