Trickdieb erbeutet mehrere Hundert Euro – Kripo sucht Zeugen

Unbemerkt hat ein Krimineller am Donnerstag (29.08.19) in Darmstadt mehrere Hundert Euro bei einem Trickdiebstahl erbeutet. Gegen 14.20 Uhr sprach der bislang noch unbekannte Täter eine 67 Jahre alte Frau an einem Kassenautomat am Georg-Büchner-Platz an und bat sie, ihm Geld zu wechseln. Die hilfsbereite Darmstädterin öffnete daraufhin ihre Geldbörse, als der Trickdieb sie ablenkte und unbemerkt 390 Euro aus dem Scheinfach entwendete. Mit seiner Beute flüchtete der Unbekannte anschließend.

Er ist etwa 30 bis 40 Jahre alt und 1,70 bis 1,75 Meter groß. Laut Zeugenaussage hatte er ein gepflegtes Aussehen mit dunklen, kurzen, glatten Haaren. Seine Kleidung wird als teuer und hochwertig beschrieben. Er trug eine beigefarbene Hose und ein dunkles Poloshirt. Zeugen, die den Beschriebenen bemerkt haben oder ebenfalls von ihm angesprochen wurden, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 beim Kommissariat 24 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen