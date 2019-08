Pfungstadt: Königspython im Gebüsch

Eine Passantin traute am Mittwochnachmittag (07.08.19) nicht so ganz ihren Augen, als sie in einem Gebüsch in der Nähe des Alten E-Werks eine etwa ein Meter lange Schlange entdeckte. Rasch wurde ihr klar, dass es keine einheimische Schlangenart war.

Wie sich anschließend herausstellte, handelte es sich bei dem Tier um eine Königspython. Die Polizei verständigte einen Schlangenfachmann, der die Python einfing und nun erst einmal weiter versorgen wird.

Wohin die Python gehört oder wo sie möglicherweise ausgebüxt ist, müssen nun die weiteren Ermittlungen zeigen. Hinweise nehmen die Beamten der Polizeistation Pfungstadt unter der Rufnummer 06157/9509-0 entgegen.

Quelle & Bild: Polizeipräsidium Südhessen