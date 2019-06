Was leistet die Kläranlage in Darmstadt?

Wie funktioniert eine Kläranlage? Was unterscheidet die Darmstädter Abwasserreinigung von vielen anderen Städten? Wer sind die fleißigsten Helfer in der Abwasserreinigung? Was können die Arheilger in ihrem Alltag zum Schutz des Wassers beitragen?

Diesen und weiteren Fragen zur Abwasserreinigung wird der Arheilger Stadtteilverein in einer Besichtigung des Zentralklärwerks der Stadt Darmstadt am Dienstag, dem 4. Juni 2019, nachgehen. Alle interessierten Arheilger und Arheilgerinnen sind zu der Besichtigung eingeladen. Treffpunkt ist um 16:30 Uhr an der Pforte des Zentralklärwerks, Gräfenhäuser Straße 118. Der Leiter des Zentralklärwerks wird die Gruppe führen. Das Klärwerk ist von Arheilgen gut mit dem Fahrrad erreichbar.

Quelle: Arheilger Stadtteilverein