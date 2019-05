Für ein starkes Europa: Am 26. Mai 2019 gilt das RMV-Einzelticket als Tageskarte

Der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) setzt mit seiner Unterstützung der Europawahl-Kampagne der Bürgerbewegung Pulse of Europe „Was immer du wählst, wähl Europa“, ein Zeichen für die Zukunft Europas. Über Plakate in den S-Bahnen, Informationsdisplays der RMV-Automaten an den Bahnhöfen und die RMV-App ruft der Verkehrsverbund seine Fahrgäste auf, wählen zu gehen und sich für Europa zu entscheiden. Um zusätzlich auf den Wahltag aufmerksam zu machen, gilt am Tag der Europawahl der Einzelfahrschein automatisch als Tageskarte.

„2,5 Millionen Fahrgäste verschiedenster Nationen fahren jeden Tag mit den Bussen und Bahnen des RMV. Genau so vielfältig wie unsere Kundinnen und Kunden ist unsere tägliche Arbeit. Unter unserem Dach koordinieren wir die Fahrtangebote von 160 Partnern, die unterschiedlicher nicht sein könnten: Vom kleinen, lokalen Busunternehmen bis zur Deutschen Bahn ermöglichen alle gemeinsam einen leistungsstarken Nahverkehr und der RMV sorgt für den einheitlichen Tarif – wir leben hier also jeden Tag Europa im Kleinen“, sagt RMVGeschäftsführer Prof. Knut Ringat. „Doch ein starkes Europa im Großen braucht auch eine hohe Wahlbeteiligung und Menschen, die die europäischen Werte leben. Deshalb wollen wir alle in unserem Gebiet dazu aufrufen, zur Wahl zu gehen und sich für Europa einzusetzen.“

Hin und zurück mit dem Einzelfahrschein

Das Angebot gilt für alle Einzelfahrkarten, die am 26.05.2019 erworben werden, und berechtigt an diesem Tag zu beliebig vielen Fahrten im jeweils gewählten Gültigkeitsbereich. Die Aktion gilt für alle Relationen innerhalb des RMV-Gebiets ausschließlich der Übergangstarifgebiete.

Quelle: Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH