Eberstadt: Zwölf Gartenstühle und zwei Gartentische gestohlen – Wer hat den Abtransport bemerkt?

Noch unbekannte Diebe haben in der Nacht zum Dienstag (06.-07.05.19) ihr Unwesen in der Heidelberger Landstraße getrieben und von der Terrasse einer Tagespflegeeinrichtung, nahe eines Klinikums, Gartenmobiliar im Wert von mehreren Hundert Euro gestohlen. Für den Abtransport der 12 Gartenstühle sowie der zwei Gartentische dürften die Täter ein Fahrzeug benutzt haben. Womöglich wurden sie bei dem Abtransport ihrer Beute beobachtet? Zeugen, denen in diesem Zusammenhang verdächtige Fahrzeuge oder Personen im Bereich des Tatortes aufgefallen sind, werden gebeten, sich bei der Polizei in Pfungstadt zu melden. Die Dezentrale Ermittlungsgruppe ist mit dem Fall betraut. Die Erreichbarkeit der Beamten ist unter der Rufnummer 06157/9509-0 gegeben.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen