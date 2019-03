Arheilgen: Dieb in Umkleidekabine – Mehrere Turnschuhe entwendet – Wer kann Hinweise geben?

Am Samstagabend (02.03.19) hat ein noch unbekannter Langfinger sein Unwesen in den Umkleideräumen eines Sportplatzes in der Würzburger Straße getrieben. Unbemerkt und auf noch nicht bekannte Weise gelangte der Dieb, gegen 18 Uhr, in die Kabinen und schnappte sich dort, unter anderem, vier Paar Turnschuhe. Der Wert der Beute wird derzeit auf rund 1000 Euro geschätzt.Mit seinem Diebesgut suchte der Täter unerkannt das Weite. Die Eigentümer der Gegenstände informierten die Polizei und erstatteten Anzeige. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Täter, beziehungsweise zu dem Verbleib des Erbeuteten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Darmstadt (3. Polizeirevier) zu melden. Unter der Rufnummer 06151/969-3810, nehmen die Beamten von der Ermittlungsgruppe (DEG) alles Sachdienliche entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen