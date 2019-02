Aktionstag Weiterbildung in der IHK

Der IHK-Aktionstag Weiterbildung, die Weiterbildungsmesse in der Region, findet am Freitag, 1. März 2019, von 10 bis 15 Uhr in der Industrie- und Handelskammer (IHK) Darmstadt Rhein Main Neckar statt. Es werden über 25 Aussteller erwartet, die ihre Weiterbildungsangebote präsentieren. Zusätzlich gibt es ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit 30 Workshops und Vorträgen unter dem Motto „New Work – Unternehmenskulturen im Umbruch“. Hier werden unter anderem Themen präsentiert wie „Führen auf Distanz: So werden virtuelle Teams erfolgreich“, „Personalentwicklung mit Social Media“ und „Die Kunst der strukturierten Improvisation – Agilität im Unternehmen und auf der Bühne“.

Die Vorträge und Workshops finden alle in den Räumen der IHK statt. Die Veranstaltung richtet sich an Unternehmer und Personaler, die nach Fortbildungen für ihre Mitarbeiter suchen sowie Arbeitnehmer, die sich zu Seminaren, Lehrgängen oder höherer Berufsbildung beraten und inspirieren lassen möchten. Eine Anmeldung für den Aktionstag Weiterbildung ist nicht erforderlich, die Messe sowie das Programm sind kostenfrei. Alle Informationen dazu finden Sie auf der IHK-Website unter www.darmstadt.ihk.de (Nummer 140383).

Quelle: IHK Darmstadt Rhein Main Neckar