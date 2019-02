Dieburg: Auto gerät in den Graben – 51-Jähriger verstirbt am Unfallort

Ein 51 Jahre alter Mann aus Münster verlor am Dienstag (12.02.19), kurz nach 11.00 Uhr, aus noch nicht bekannter Ursache, die Kontrolle über sein Auto. Dabei kam er auf der Bundesstraße 26 / Abzweig Bundesstraße 45, in Richtung Babenhausen, nach rechts von der Fahrbahn ab und landete im Graben. Zeugen hatten zuvor die langsame Fahrweise bemerkt, das Geschehen beobachtet und sofort die Rettungsleitstelle informiert. Trotz umgehend eingeleiteter Rettungsmaßnahmen verstarb der Mann noch an der Unfallstelle. Nach ersten Erkenntnissen waren an dem Unfallhergang keine anderen Verkehrsteilnehmer beteiligt. Ob eine medizinische Ursache Grund für den Unfall war, steht nicht fest. Die Polizeistation in Dieburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Für die Dauer der Bergungsarbeiten war die an dieser Stelle zweispurig verlaufende Bundesstraße 26, für rund 60 Minuten, einspurig gesperrt.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen