Linien WE3, WE4: Haltestellen verlegt

Wegen Kanalbauarbeiten in der Pallaswiesenstraße fahren die Linien WE3 und WE4 von Montag (18. Februar 2018) an in Richtung Hauptbahnhof eine Umleitung.

Die Haltestellen „Pfnorstraße“ und „Mainzer Straße“ werden in Richtung Hauptbahnhof in die Mainzer Straße auf Höhe der Hausnummern 114 und 68 verlegt. Die Haltestelle „Windmühle“ entfällt. In Richtung Weiterstadt fahren die Linien WE3 und WE4 regulär.