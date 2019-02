Unbekanntes Trio geht auf 52-Jährigen los – Polizei sucht Zeugen nach tätlichem Angriff

Ein 52 Jahre alter Mann wurde am frühen Dienstagmorgen (05.02.19) in der Sophienstraße von drei bislang noch unbekannten Tätern tätlich angegriffen. Gegen 6 Uhr wollte der Eberstädter nach ersten Erkenntnissen mit seinem Auto zur Arbeit fahren. Als er zu seinem Auto lief, kamen drei Kriminelle aus Richtung der Heidelberger Straße auf ihn zugelaufen und attackierten ihn unvermittelt mit Faustschlägen und einem Baseballschläger. Der 52-Jährige wurde dabei leicht verletzt, konnte sich jedoch wehren, worauf das Trio von ihm abließ und in Richtung Heinrich-Delp-Straße flüchtete. Zwei der Täter hatten nach Zeugenaussagen ein südländisches Erscheinungsbild, den Dritten konnte er nicht beschreiben. Einer der Unbekannten trugt eine dunkelgrüne Jacke und hatte den Baseballschläger dabei. Der andere war etwa 30 Jahre alt und kräftiger als sein Komplize, er trug eine schwarze Jacke und hatte einen schwarz-grauen Vollbart. Die genauen Hintergründe des Vorfalls stehen noch nicht fest. Die Polizei in Pfungstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft in diesem Zusammenhang auf Zeugenhinweise (06157/9509-0).

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen