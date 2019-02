Patricia Küll liest aus ihrem Buch „Ab heute singe ich unter der Dusche“

Am 7. Februar 2019, um 19 Uhr 30, liest Patricia Küll aus „Ab heute singe ich unter der Dusche“, (Offenbach: GABAL Verlag 2018), im Künstlerkeller im Residenzschloss, Marktplatz 15, 64283 Darmstadt für die LiteraturInitiative im Verein Darmstadt KulturStärken e. V.

Wie kann man sich Lebensfreude und Leichtigkeit im Alltag zurückerobern? Was kann man aus Krisenzeiten lernen? Was ist nötig, damit man wieder unter der Dusche singt?

Patricia Küll zeigt in ihrem Buch, worauf es dabei ankommt: zu erkennen, wer man ist, was man vom Leben erwartet und mit Disziplin an sich selbst zu arbeiten. Mit praktischen Tipps und Übungen, die Sie leicht in Ihren Alltag integrieren können, bekommen Sie hilfreiche Impulse für ein gutes Leben. Zahlreiche Menschen, darunter prominente Persönlichkeiten wie Malu Dreyer und Anja Gockel erzählen ganz privat über schwere Zeiten ihres Lebens, was sie daraus gelernt haben und wie sie heute für sich selbst sorgen.

Patricia Küll ist Redakteurin und Moderatorin in Funk und Fernsehen, davon seit über 20 Jahren als TV-Moderatorin beim SWR in Mainz, dort moderiert sie das tägliche Live-Magazin „Landesschau-Rheinland-Pfalz“ und die Kultursendung „LandesArt“. Patricia Küll ist Expertin für Inner Chance und Selbstführung. Sie plädiert für hinschauen, zulassen, loslassen, anfangen, sich trauen.