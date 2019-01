Marihuana und gefälschten Führerschein sichergestellt – Polizei stoppt berauschten Wagenlenker – Mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet

Einen 36 Jahre alten Wagenlenker aus Münster stoppten Beamte des 1. Polizeireviers am frühen Freitagmorgen (25.01.19), gegen 1.30 Uhr, in der Straße am „Schlossgraben“ in Darmstadt. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle stellte sich schnell heraus, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen stand. Doch dem nicht genug. Den ausgehändigten Führerschein entlarvten die Beamten rasch als Fälschung und bei der Durchsuchung des 36-jährigen Fahrers stellten die Ordnungshüter zudem rund 93 Gramm Marihuana, versteckt in der Kleidung des Mannes, sicher. Der Beschuldigte wurde festgenommen und zur Wache gebracht. Dort erfolgte die Anzeigenaufnahme. In gleich mehreren Strafverfahren wird sich der Beschuldigte nun zukünftig verantworten müssen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen