Einbruch in Goldankaufgeschäft – Zeugen gesucht

Auf Edelmetall und Münzen in einem Geschäft am „Mathildenplatz“ in Darmstadt hatten es noch unbekannte Täter am späten Samstagabend (19.01.19) abgesehen. Um an ihre Beute zu gelangen, brachen die Kriminellen gegen 23.45 Uhr die Hintertür des Ladens und anschließend einen Tresor im Verkaufsraum auf. Mit dem Diebesgut gelang den Tätern die Flucht. Der Gesamtschaden beträgt nach ersten Schätzungen mehrere tausend Euro. Die Kriminalpolizei in Darmstadt (K21/22) hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen