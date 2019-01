Eberstadt: Spielautomaten aufgebrochen – Zeugen nach Einbruch in Gaststätte gesucht

Am frühen Mittwochmorgen (16.01.19) ist eine Gaststätte in der Heidelberger Straße / Ecke Noackstraße von zwei noch unbekannten Tätern heimgesucht worden. Gegen 3.20 Uhr schlugen die Kriminellen eine Fensterscheibe der Lokalität ein und gelangten so in den Gastraum. Dort hebelten sie mindestens zwei Spielautomaten auf, entwendeten das Münzgeld und traten sofort die Flucht über die Georgenstraße in Richtung Reuterallee an. Hierbei konnten sie von Zeugen beobachtet werden. Beide männlichen Flüchtenden werden als etwa 14 bis 20 Jahre alt und von schlanker Statur beschrieben. Sie trugen dunkle Jacken und Kapuzenpullover. Einer der Täter führte eine große weiße Tüte mit sich. Die Polizei in Pfungstadt ist mit den weiteren Ermittlungen betraut und sucht Zeugen. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zu den flüchtenden Tätern geben kann, wird gebeten, sich mit den Beamten unter der Rufnummer 06157/9509-0 in Verbindung zu setzen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen