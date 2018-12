Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht – VW Golf flieht über den City-Ring

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Mittwochnachmittag (19.12.18) sucht die Polizei in Darmstadt nach Zeugen und fahndet nach einem schwarzen Golf. Gegen 14.30 Uhr alarmierten Zeugen die Beamten, nachdem der VW im Bereich des Justus-Liebig-Hauses auf dem City-Ring einem roten BMW aufgefahren war. Der bislang noch unbekannte Fahrer des VW-Golfs unterhielt sich noch mit dem 67-jährigen Unfallbeteiligten, stieg dann jedoch unvermittelt in seinen Wagen und fuhr mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Darmstadtium davon. Laut Zeugenaussagen soll es sich um einen Golf älteren Baujahrs mit Darmstädter Nummernschild gehandelt haben. Besetzt war das Auto mit drei Personen. Zeugen, die das beschriebene Fahrzeug bemerkt oder Hinweise zum Fahrer haben, werden gebeten, sich beim 1. Polizeirevier unter der Rufnummer 06151/969-3610 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen