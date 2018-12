Bundesprogramm „Demokratie leben!“: Erste Projekte können bis 25. Januar 2019 eingereicht werden

Die Wissenschaftsstadt Darmstadt ruft alle Interessierten zur Beteiligung am Bundesprogramm „Demokratie leben!“ auf. Erste Projektanträge können bis 25. Januar 2019 beim Amt für Interkulturelles und Internationales eingereicht werden. Weitere Projektanträge sind bis zum 10. Mai sowie zum 6. September 2019 möglich. Insgesamt 45 000 Euro stehen im Jahr 2019 für Projektförderungen zu den Themen Antirassismus, Antisemitismus, Antiziganismus, Homo- und Transfeindlichkeit, rechte (Denk-)Strukturen, religiöser Extremismus, Zusammenleben in der Einwanderungsgesellschaft (insbesondere Demokratieförderung), Partizipation von Jugendorganisationen (insbesondere Selbstorganisationen jugendlicher Migranten und Migrantinnen) zur Verfügung.

„Unsere Demokratie und wir alle stehen alten und neuen Herausforderungen gegenüber“, betont Oberbürgermeister Jochen Partsch. „Herausforderungen sind offen oder verdeckt geäußerter Hass und die Diskriminierung der vermeintlich ,Anderen‘ in der Gesellschaft ebenso wie das Infragestellen grundlegender Menschenrechte. Konflikte gehören zum Miteinander, ohne Auseinandersetzung gibt es kein Zusammenleben. Doch es bedarf einer demokratisch fundierten Streitkultur, um diese Auseinandersetzungen fair und am Ende zum Wohle aller auszutragen. Fairness, der Wille und die Fähigkeit, das Gegenüber zu achten und sich auf die Verhandlung der Verschiedenheiten einzulassen – das muss täglich neu geübt werden. Projekte, die dazu beitragen, wollen wir in Darmstadt unterstützen. Ich setze darauf, dass hier erneut vielfältige Ideen entwickelt werden.“

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend fördert mit dem Programm „Demokratie leben!“ Projekte, die sich aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit einsetzen. Die Wissenschaftsstadt Darmstadt ist mit einer lokalen Partnerschaft für Demokratie seit 2007 beteiligt. Ziel ist es, die städtische Zivilgesellschaft und ihren Einsatz für Demokratie, Vielfalt und Toleranz zu stärken und zu fördern.

Bürger und Bürgerinnen, Initiativen und Vereine können im ersten Durchgang Projektideen bis 25. Januar 2019 einreichen bei: Wissenschaftsstadt Darmstadt, Amt für Interkulturelles und Internationales, Bad Nauheimer Straße 4, 1.OG, 64289 Darmstadt, Fernruf 06151 13 35 83, E-Mail: interkulturell-international [at] darmstadt [dot] de. Es wird empfohlen, vor der Einreichung die Koordinierungs- und Fachstelle zu kontaktieren: Jan Rothermel, Spielmobil Darmstadt e. V., Telefon 06151 42 68 49, E-Mail: demokratie [at] spielmobil-darmstadt [dot] de.

Weitere Informationen und das Antragsformular finden sich unter http://www.vielfalt-in-darmstadt.de/projekte/downloads/

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt