Abgestellter Rollator von Parkplatz entwendet – Wer hat etwas bemerkt?

Wie erst jetzt der Polizei im Rahmen einer Anzeigenerstattung bekannt wurde, haben dreiste Diebe bereits am Donnerstag (13.12.18) einen Rollator von einem Behindertenparkplatz in der Herta-Mansbacher-Straße gestohlen. Die Besitzerin hatte das Hilfsgerät dort gegen 6.30 Uhr abgestellt, um Besorgungen mit ihrem Auto zu erledigen. Als sie gegen 10 Uhr zurückkehrte, stellte sie den Diebstahl fest. Die Ermittlungsgruppe-City in Darmstadt ist mit dem Fall betraut. Zeugen, die Hinweise zu dem Verbleib des Rollators oder den Dieben geben können, werden gebeten sich bei den Beamten zu melden (Telefonnummer 06151/969-0).

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen